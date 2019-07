Donkere dagen in diamantsector: geldkraan dicht voor gereputeerd onderzoekscentrum Doodsteek voor WTOCD en 13 werknemers Philippe Truyts

19 juli 2019

14u48 2 Antwerpen Alweer slecht nieuws voor de diamant. Het gereputeerde WTOCD in Lier, voluit het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant, krijgt vanaf 2020 geen geld meer van koepelorganisatie AWDC. Het gaat om 500.000 euro per jaar. Dat betekent zowat de doodsteek voor het WTOCD en zijn dertien werknemers. De beslissing wijst er ook op dat het AWDC in ademnood geraakt. Het ziet zijn inkomsten krimpen door een fors terugvallende ruwhandel.

Donderdag brachten we al het nieuws dat HRD Antwerp, die andere dochter van het AWDC (Antwerp World Diamond Centre), in de etalage staat. Het lot van het verlieslatende bedrijf dat met zijn lab certificaten aflevert, zou binnenkort bekend zijn. Voor de 95 werknemers breken spannende tijden aan.

En dat is niet anders voor het 13-koppige personeel van het WTOCD. Dat werd in 1977 opgericht als onafhankelijk onderzoekscentrum en dienstverlener van de Belgische diamantnijverheid. Vrijdagochtend maakte het AWDC bekend dat het de geldkraan dichtdraait. “Dat is ingegeven door de huidige marktsituatie en de beperkte rendabiliteit van het WTOCD”, zegt Margaux Donckier, woordvoerster van het AWDC. “Tenzij de diamanthandel volgend jaar gigantisch verbetert, zetten we de steun voorgoed stop.”

Sinterklaas

Zonder de centen van het AWDC wordt het voor het WTOCD zéér moeilijk om te overleven. En de steun viel al terug: van 1,5 miljoen euro in de beste jaren naar een half miljoen nu. Donckier: “We hebben het WTOCD altijd voorgehouden om voor andere inkomsten te zorgen en op eigen benen te staan. Dat is niet gebeurd. Terwijl ze wél zelf middelen kunnen zoeken. Onze inkomsten, die afhangen van de toestand van de diamanthandel in Antwerpen, dalen ook. Dan kun je geen sinterklaas blijven spelen.”

Fenix

Het WTOCD, vooral bevolkt door ingenieurs, ontwikkelde door de jaren heen allerlei apparatuur voor het slijpen, screenen en beoordelen van diamant. Een mooi voorbeeld daarvan was de vorig jaar gelanceerde Fenix. Die machine kan een diamant bijna volledig automatisch slijpen, tien tot twintig keer sneller dan een mens. Ari Epstein, topman van het AWDC, noemde de Fenix een ‘game changer’ voor de Antwerpse diamant. Iets te rooskleurig, zo lijkt het. “Die technologie heeft het potentieel voor een revolutie in het slijpen. Alleen zien we nu dat er extra geld nodig is om het product rijp te maken voor de markt. We hebben slechts een viertal toestellen verkocht”, zegt Donckier.

Of er nog een oplossing is voor het WTOCD? “We bekijken of een doorstart nog mogelijk is. Het kan dat we een aantal zaken afstoten. We zullen in de toekomst ook blijven inzetten op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek”, besluit Donckier.

Als het WTOCD en HRD Antwerp verdwijnen of overgaan in buitenlandse handen, is dat hoe dan ook een serieuze klap voor de reputatie en slagkracht van het Antwerps ‘steentje’. Tachtig procent van alle ruw in de wereld passeert in het diamantkwartier.

Bij het AWDC werken 75 mensen, bij HRD Antwerp 95.