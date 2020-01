Don Vitalski brengt ‘Beuling met appelmoes’ in de Arenbergschouwburg



CVDP

14 januari 2020

20u36 0 Antwerpen Vitalski geeft een stand-upcomedyshow in de Antwerpse Arenbergschouwburg op 23 januari. In ‘Beuling met appelmoes’ vertelt hij over zijn passionele romance met de bloedmooie Nastasja uit Wit-Rusland.

Don Vitalski of Vital Baeken is een Antwerps muzikant, schrijver en komiek. Overdag is hij leraar Nederlands-Engels in een Atheneum in een randgemeente, ‘s avonds zorgt hij voor zijn vrouw en kinderen en ‘s nachts schuimt hij de belangrijkste Antwerpse kroegen af.

‘Beuling met appelmoes’ gaat over Vitalski’s herinneringen aan zijn meest passionele romance ooit: die met de bloedmooie, uiterst innemende Nastasja uit Wit-Rusland. Tijdens een strenge winter in het jaar 2007 bewoonden Nastasja en Vitalski samen een appartementje in de Pastorijstraat. Op een dag komen ze ongeveer samen op een merkwaardig idee. “Wat, als we deze namiddag nu eens een beuling met appelmoes zouden gaan eten?” Een schijnbaar onschuldig initiatief, dat zich fataal maar onverbiddelijk tot een stuitende, schrikwekkende, bloederige geschiedenis ontvouwt, vol passie en verlangen, dood, erotische liefde en avontuur, met een uitkomst die zich niet laat gissen.

“De voorstelling is speciaal voor de Arenberg in elkaar gestoken”, vertelt Vitalski. “Het verhaal is waargebeurd. Het publiek weet niet wat het meemaakt, maar zit aldoor op het randje van zijn pluchen klapstoel.”