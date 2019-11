Dompel je onder in Belgische muziekgeschiedenis op Oldskool Belgium XL Sander Bral

05 november 2019

14u54 0 Antwerpen Oldskool Belgium verzamelt zondag drie generaties feestvarkens in IKON op Oldskool Belgium XL. In drie verschillende zalen spelen deejays van weleer plaatjes uit de periode 1971 tot en met 1996. Popcorn, RnB, new beat, disco, house en new wave. Het passeert allemaal de revue.

Begin dit jaar startte Ben Mouling van Radio Modern met Oldskool Belgium. Het nieuwe feestconcept passeerde al in Leuven, Lier, Gent, Brasschaat en Antwerpen, met als enige doel de heropleving van de Belgische muziekgeschiedenis. Sommige edities focusten zich op 45-plussers met disco en new wave en andere feesten richtten hun pijlen dan weer op de volgende feestgeneratie, met new beat en disco.

De komende editie in IKON speelt alle kaarten van de Belgische muziekgeschiedenis uit. In één zaal draait het om popcorn en soul met deejays Michael De Block, Gilbert ‘Gibbe’ Govaert & Rudy Popcorn en Chris Barrow. Kristof Vandenhende, Olivier Pieters, Mo Disko en Pierre Elitair nemen de tweede zaal onder handen met new beat en house. In de derde zaal wordt disco en new wave gespeeld door Zaki, Patrick Gypen, Sven Van Hees en DJ Messias.

Het feest speelt zich zondag af vanaf 20.00 uur in IKON aan Straatsburgdok Noordkaai. Een ticket kost 17 euro in voorverkoop. Alle info hier.