Dokwerker (50) bakt gratis frieten om zorgpersoneel te bedanken Sander Bral

30 juni 2020

15u45 10 ANTWERPEN/MORTSEL Het Mortselse mobiele frituur Don Patat trakteerde het zorgpersoneel van zorgcentrum Sint-Camillus en GZA Kinderopvang in Antwerpen dinsdagmiddag op gratis frietjes. Het frituur zag al z’n zomerevents in het water vallen maar probeert de stiel op deze manier in ere te houden. “Om het zorgpersoneel te bedanken én onze lokale Belgische friet te promoten.”

Jurgen Desterbecq (50) werkt al vijfentwintig jaar als chauffeur in de haven van Antwerpen maar twee jaar geleden nam hij samen met zijn vrouw Inge Leys het Mortselse frituur Don Patat over, nadat de vorige uitbater uitviel door gezondheidsproblemen. “Ik kwam sowieso al soms helpen in het frituur vooraleer hij me vroeg het over te nemen”, zegt Jurgen. “In bijberoep, wel te verstaan, want de dok heeft voorrang. We doen enkel evenementen zoals trouwfeesten, communies, verjaardagen en bedrijfsfeestjes. Al die evenementen zijn deze zomer uiteraard afgelast. De sector begint stilletjes aan terug te ontwaken maar het zal sowieso nog wel even rustig blijven.”

Dankbaar

Om toch nog zichtbaarheid te behouden toert Don Patat tijdens de coronacrisis rond om het zorgpersoneel te bedanken. Eerder deden Jurgen en Inge al woonzorgcentrum Rubens in Mortsel aan en dinsdagmiddag passeerde het mobiele frituur bij GZA Kinderopvang en woonzorgcentrum Sint-Camillus aan de Lokkaardstraat in Antwerpen.

Negatief in het nieuws

“Enerzijds om onze nationale trots, de Belgische friet, te promoten maar ook om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Een portie gratis frietjes om hen te bedanken voor het zware werk dat ze de afgelopen maanden hadden, is het minste wat wij kunnen doen. Ze zijn daar ook erg dankbaar voor, dat doet ons veel plezier. Wij dokwerkers komen regelmatig negatief in het nieuws. Maar je ziet, wij zijn zo slecht nog niet”, grapt Jurgen.