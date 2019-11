Exclusief voor abonnees Dokter Luc Colemont (62) knokt al tien jaar en 500 lezingen lang tegen darmkanker: “Wat is er schoner dan levens te redden?” Jan Aelberts

15 november 2019

19u41 0 Antwerpen Hij geeft volgende week zijn vijfhonderdste lezing sedert hij het ziekenhuis verliet in januari 2016: ‘dokter darmkanker’ Luc Colemont (62) richtte bijna tien jaar geleden de vzw Stop Darmkanker op. We spraken hem over een leven met maar één doel, die rotziekte de wereld uit helpen, de liefde voor zijn Italiaanse schone Antonella en de dood van zijn vader. “‘Wat voor dokter ben ik als ik mijn eigen papa niet eens kan redden?’, dacht ik. Drie weken later stond ik terug in het ziekenhuis.”

Een man met een missie. Dokter Luc Colemont (62) valt niet anders te omschrijven. Hij voert een kleine oorlog - zijn vzw telt twee ‘soldaten’ - tegen zijn grote vijand: darmkanker. Een collega noemde hem ooit de ‘jihad’-strijder tegen de ziekte die in Europa elk jaar 175.000 mensen het leven kost. Het aantal veldslagen is het vernoemen waard. Volgende week geeft Colemont zijn vijfhonderdste lezing ergens diep in de Limburgse klei, niet ver van de wieg van Jan Peumans, in die tijd ongetwijfeld nog een kribbe. Vastere bodem vindt ‘dokter darmkanker’ ondertussen al jaren in Antwerpen én in Italië. Het land van zijn vrouw Antonella.

