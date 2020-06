Dokmarkt voortaan op woensdag AMK

02 juni 2020

16u24 0 Antwerpen Liefhebbers van de Dokmarkt op het Eilandje hebben de markt sinds het begin van vorige herfst moeten missen, maar het nieuwe seizoen van de wekelijkse markt start opnieuw op woensdag 10 juni. Voortaan zal de Dokmarkt telkens op woensdag van 15 tot 21 uur plaatsvinden, in plaats van op vrijdagavond.

Sinds eind augustus 2018 is er in de lente en de zomer elke week Dokmarkt op het Eilandje. Dat was voorheen altijd op vrijdagavond, maar vanaf 10 juni verhuist de Dokmarkt naar woensdag, en dat telkens tussen 15 en 21 uur.

De markt vindt nog steeds plaats op de Napoleonkaai, met zicht op het MAS. Bezoekers kunnen er niet alleen heel wat soorten voeding en bloemen kopen, maar ook ter plaatse iets eten of drinken. Door de coronacrisis gebeurt dat met de nodige veiligheidsmaatregelen die gecommuniceerd worden na de veiligheidsraad van woensdag 3 juni.