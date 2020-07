Dokmarkt start weer op 15 juli met ruimer aanbod Annelin Marien

13 juli 2020

11u42 2 Antwerpen Liefhebbers van de Dokmarkt op het Eilandje hebben de markt sinds het begin van vorige herfst moeten missen, maar het nieuwe seizoen van de wekelijkse markt start opnieuw op woensdag 15 juli. De markt blijft op de vertrouwde locatie op de Napoleonkaai in de schaduw van het MAS, maar verschuift wel van vrijdag naar woensdag, van 11 uur tot 21 uur. De Dokmarkt wordt bovendien in een nieuw jasje gestoken, met het accent op kwalitatieve voeding en met een ruimer aanbod.

Op vrijdag 24 augustus 2018 werd het startschot gegeven voor de Dokmarkt, een wekelijkse voedings-, planten- en belevingsmarkt op het Eilandje, gedeeltelijk onder de hangars op de Napoleonkaai. De stad Antwerpen koos toen bewust voor een namiddagmarkt om de werkende buurtbewoners tegemoet te komen.

Na de laatste editie op 1 november 2019 was het de bedoeling om in de lente van 2020 de draad weer op te pikken, maar het coronavirus besliste er anders over. Nu is de Dokmarkt terug, zij het op woensdag en met uitgebreide openingsuren (van 11 tot 21 uur) en een aangepast concept.

Ruimer aanbod

“De Dokmarkt 2.0 moet een wervelende belevingsmarkt worden die zich specialiseert in kwalitatieve en verse voeding, maar ook uitpakt met bijkomende categorieën zoals bloemen, kleding en accessoires. En dat alles in een sfeervol en gezellig kader. De mogelijkheid tot aperitief en hapje blijft”, vertelt concessionaris Mich Van Aerde.

Er blijven wel nog coronamaatregelen van kracht voor de bezoekers van de markt. Zo houd je 1,5 meter afstand, moet je de aangegeven wandelrichting volgen, mag je geen groepen vormen en moet je doorlopen als de wachtrij te lang is. Daarbij is een mondmasker dragen aangeraden. Consumptie ter plekke kan enkel met een maximum van 15 personen per tafel, al zittend.