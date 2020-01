Doek valt voor Prospekta: 12 mensen verliezen job, stad wil zelf Cultuurmarkt, Erfgoedmarkt en Museumnacht voortzetten Philippe Truyts

16 januari 2020

17u45 1 Antwerpen De culturele sector in Antwerpen verwerkt opnieuw een opdoffer. Vzw Prospekta, uitvinder van de jaarlijkse Cultuurmarkt in augustus, wordt opgedoekt. Twaalf werknemers verliezen hun baan. De stad wil zelf drie evenementen voortzetten: de Cultuurmarkt, de Museumnacht en de Erfgoeddag. Het personeel krijgt een opzegvergoeding.

Vzw Prospekta timmerde 25 jaar aan de weg. Niet enkel in Antwerpen, maar ook in Mechelen en Turnhout. Directeur Annik Klaes is er het hart van in. “Vorig jaar hoopte ik nog dat we de werking in onze provincie zouden kunnen uitbouwen naar Vlaanderen. We maakten er een dossier voor op. En nu is het gedaan. Toch sluit ik dit af met trots, niet met bitterheid. We hebben met een geweldige ploeg véél kunnen doen. Zo werkten we in 2019 samen met 600 culturele organisaties en leidden we een miljoen mensen toe naar cultuur.”

Het budget van Prospekta bedroeg 1 miljoen euro. De helft daarvan kwam van de provincie, een kwart van de stad en een kwart uit eigen middelen. De organisatie is het slachtoffer geworden van de interne staatshervorming, met afgeslankte provincies. Het cultuurbeleid werd weggehaald bij de provincie. De voorbije twee jaar nam de Vlaamse overheid de subsidies van de provincie over. Maar dat doet ze nu niet meer. Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) schuift enkel 400.000 euro toe om de werknemers een opzegvergoeding te kunnen geven.

En de redding zal niet van de stad Antwerpen komen, tenzij er een zeer onverwachte wending mocht zijn.

Vacatures

“We nemen Prospekta niet over en ook geen personeel”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “We gaan nu bekijken hoe we die drie evenementen - Cultuurmarkt, Erfgoeddag en Museumnacht - kunnen organiseren. Mocht blijken dat we onvoldoende expertise in huis hebben, dan zullen we vacatures uitschrijven. Mensen van Prospekta mogen daarop solliciteren, maar de selectie gebeurt volgens objectieve criteria.”

Nieuw verhaal schrijven

Annik Klaes, die zelf ook werkloos wordt, hoopt dat er toch drie à vier mensen van haar team naar de stad kunnen verhuizen. “Met 25 jaar ervaring zijn we ingebed in de cultuursector. We hebben veel expertise opgebouwd. Normaal zouden we nu al bezig zijn geweest met de evenementen van komende zomer. Dat is nu weggevallen. Het wordt niet eenvoudig voor de stad om die organisaties over te nemen. Ze schrijven best een eigen verhaal.”