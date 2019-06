Doek valt in eigen zaal Echt Antwaarps Teater, maar ze doen vanaf 2020 verder in Arenberg Philippe Truyts

21 juni 2019

21u27 3 Antwerpen Het Echt Antwaarps Teater heeft vrijdagavond een hoofdstuk afgesloten. Na 32 jaar is het doek gevallen in de eigen zaal in de Arenbergstraat. Vanaf januari 2020 speelt het gezelschap een steenworp verder in de Arenbergschouwburg. Stichter Ruud De Ridder (67) blijft schrijven, maar gaat het wel rustiger aan doen. Hij pinkte een traan weg toen het publiek hem voor de voorstelling op een daverend applaus trakteerde.

145 voorstellingen: dan heb je op je eigen manier theatergeschiedenis geschreven in je stad. Het afscheid van de eigen zaal gebeurde met ‘Tomatte Cravatte’. De titel van het blijspel blijft trouw aan een onverwoestbare traditie: denk aan ‘Mijne gebuur heeft het zuur’ of ‘Alarm in mijnen darm’.

Manager Micha Brosius weet nu al dat hij het niet gemakkelijk zal krijgen als hij zijn werk voortaan gewoon thuis moet doen. “Nu valt alles stil tot Nieuwjaar. In januari maken we een nieuwe start in de Arenberg (met ‘Een Nieuwjaarskind van ne vriend’). We zullen er nog twee in plaats van zes stukken per jaar opvoeren. Maar we gaan ook toeren met andere producties.”

Zaterdag geeft het Echt Antwaarps Teater nog een afscheidsfeest in de eigen zaal. Voor het nieuwe stuk in de Arenbergschouwburg zijn al tickets te koop (www.echtantwaarpsteater.be).