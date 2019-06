Dochterbedrijf Volvo komt naar Antwerpen met elektrische sportwagens ADA

18 juni 2019

18u58 3 Antwerpen Polestar, een fabrikant van elektrische sportwagens en dochtermerk van de Zweedse autobouwer Volvo, wil vanaf midden volgend jaar vier verkooppunten openen waarvan een in Antwerpen. Dat bericht De Tijd dinsdag op zijn website op gezag van Jonathan Goodman, de operationeel directeur van Polestar.

De nieuwe verkooppunten, Polestar Space, worden kleine boetiekwinkels van amper 250 vierkante meter in het centrum van de stad waar testritten met de auto’s kunnen gemaakt worden.

Wie zo een wagen wil, moet wil diep in zijn of haar geldbuidel tasten. De Polestar 1 is een plug-inhybride met een verkoopprijs van 155.000 euro. Het tweede model, dat in mei 2020 in België gelanceerd wordt, zal bij de lancering 60.000 euro kosten, al moet die prijs op termijn dalen tot 40.000 euro.