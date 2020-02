Docent KdG plant 3.650 bomen in Frankrijk: “zuivere lucht stopt niet aan grenzen” ADA

07 februari 2020

11u47 3 Antwerpen ‘3650 bomen op 365 dagen’ was het doel van Mario Haine, coördinator orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG). Na 100 dagen slaagde hij deze week al in zijn opzet. Het bos komt op een privédomein in Frankrijk “maar de opgeleverde zuurstof stopt natuurlijk niet aan de grens.”

Toen hij zijn twee dochters wekelijks naar Brussel zag vertrekken om deel te nemen aan de klimaatacties, rijpte het plan om een stapje verder te gaan en ook iets concreets te doen. Zo ontstond tijdens de gezinsvakantie het idee om een bos aan te planten.

“Wij willen als ouders, maar ook als opleiding tonen dat het belangrijk is om constructieve actie te ondernemen. Ook onze studenten orthopedagogie maken we daar dagelijks bewust van: kritisch nadenken, verantwoordelijkheid nemen, onrecht aanpakken door positieve acties op te zetten. Daarin hebben we zelf een voorbeeldfunctie”, vertelt Mario Haine.

Hij verdiepte zich in hoe een ‘groene long’ tot stand komt, organiseerde via Facebook een wervende actie en begon zo bomen te verkopen. Hij koos ervoor om de actie concreet en kleinschalig te houden en er ook bewustwording aan te koppelen. “Door de oproep breder te verspreiden liet de actie een grotere groep mensen stilstaan bij de klimaatcrisis en wat ze zelf kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren.”

Het project kon ook op bijval rekenen van een aantal BV-ambassadeurs. Zo droegen onder andere Jonas Van Geel, Nigel Williams, Ish Ait Hamou, Dimitri Leue, Riet Muylaert, Johan Petit, Evelien Bosmans, Stefaan Degand, Heidi Lenaerts, Jeroen Olyslaegers, Stijn Meuris en Jaouad Alloul elk hun ‘boompje’ bij. Het bos wordt in november aangeplant en het hele plantproces wordt begeleid door enkele specialisten.

Deelnemers konden eveneens via een poll aangeven welke boom hun voorkeur had. Een volwassen boom produceert in één seizoen evenveel zuurstof als 10 mensen op één jaar tijd inademen. “We planten dit bos op een privédomein in Frankrijk, maar de opgeleverde zuurstof stopt natuurlijk niet aan de grens”, besluit de initiatiefnemer.