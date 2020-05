Docent AP Hogeschool is doventolk op dagelijkse persconferentie van viroloog Steven Van Gucht: “Gebarentaal kent geen beperkingen” David Acke

14 mei 2020

15u24 0 Antwerpen Wie al eens naar de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad heeft gekeken, zal hem ongetwijfeld gezien hebben. Terwijl viroloog Steven Van Gucht het land op de hoogte brengt van de nieuwste cijfers in de strijd met het coronavirus, zie je rechts onderaan in beeld een doventolk die alles vertaalt in Vlaamse gebarentaal. Eén van hen is Serge Vlerick uit Ninove en docent Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal aan de AP Hogeschool in Antwerpen.

Vlerick verdiende al zijn strepen als tolk bij het Ketnet-programma Karrewiet en heeft dus al ervaring met dergelijke vertaalopdrachten op televisie. Toch is zo een persconferentie toch nog net iets andere koek. “We krijgen de de inhoud vaak maar een kwartier tot half uur op voorhand en dat gaat vaak om een samenvatting. De vertaling zelf gebeurt live. Gemakkelijk is dat niet maar niets is onmogelijk.” Hoe werkt zo een vertaling? En kunnen we dat vergelijken met een gesproken taal? Serge dompelt ons in in de wondere wereld van het dove tolken.

Het moeilijkste aan het tolken is het tempo van de spreker. De spreker bepaalt het tempo en wij moeten maar zorgen dat we kunnen volgen Serge Vlerick

Hoe is men bij u terechtgekomen om als dove tolk te vertalen?

“Aanvankelijk was er maar één tolk maar al snel werd duidelijk dat een tweede nodig was. Ik heb de laatste jaren al heel wat ervaring opgebouwd in het tolken voor televisie bij onder andere Ketnet en andere VRT-programma’s. Mensen kennen me dus ondertussen in die wereld en zo hebben ze mij gevraagd als tolk. Ik heb ook meteen gezegd dat ik dat wilde doen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dove mensen maar een tiental jaar geleden was dat helemaal niet het geval. Als doof persoon had je heel weinig toegang tot informatie door een gebrek aan tolken en ondertittels. Daarom wilde ik maar al te graag mijn steentje bijdragen en ervoor zorgen dat deze belangrijke informatie voor iedereen toegankelijk is.”

Tolk je op het moment zelf of heb je wat er gezegd gaat worden al kunnen voorbereiden?

“Wat we bij de persconferenties van de Nationale Veiligheidsraad doen is tolken. Daar tolken we live wat de premier vertelt. Vooraf krijgen we wel al een summiere samenvatting van de inhoud, vooral de cijfers, maar dat is heel bondig en hooguit 15 minuten voor de start van de persconferentie. Het moeilijkste aan het tolken is het tempo van de spreker. De spreker bepaalt het tempo en wij moeten zorgen dat we kunnen volgen en zorgen dat wat we tolken goed verstaanbaar is voor de mensen thuis.”

U bent zelf doof. Helpt dat om de informatie beter over te brengen dan bijvoorbeeld een tolk die zelf wel hoort?

“Bij de persconferentie is er ook een horende doventolk aanwezig. Hij vertaalt hetgeen gezegd wordt voor ons en wij tolken dat dan voor de mensen thuis. Iemand die zelf doof is kan nog meer nuances leggen, nog fijner gaan tolken dan iemand die zelf hoort. Gebarentaal is mijn moedertaal hé en dat is toch nog altijd anders dan een taal die je aanleert. Je hebt dat buikgevoel mee.”

Hoe werkt zo een vertaling? Is dat vergelijkbaar met een gesproken taal?

“Ik ben ook docent aan de tolkenopleiding aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Daar leer ik gebarentaal aan het eerste jaar. Vaak zijn dat studenten met een beperkte kennis van gebarentaal en dan merk je dat een gebarentaal toch anders werkt dan een gesproken taal. Het grootste verschil is natuurlijk dat gebarentaal een visuele taal is en de grammatica compleet anders werkt. Voor bepaalde woorden heb je één gebaar. Neem bijvoorbeeld ‘appel’, maar voor andere woorden is dat er niet en moet je het met een reeks gebaren gaan uitleggen. Gaat het om een bekend persoon zoals een minister of acteur, dan wordt er gezocht naar een naamgebaar. “

Neem bijvoorbeeld het woord ‘corona' of ‘Covid-19'. Een half jaar geleden kende niemand het woord en plots hoor je het dagelijks. Hoe krijgt zo een nieuw woord een gebaar?

“Dat klopt maar dat gebeurt veel vaker dan we denken. Denk bijvoorbeeld aan ‘Instagram’. In dat geval gaan vingerspelling gebruiken waarbij we het woord spellen of gaan we zoeken naar synoniemen waarvan er wel al een gebaar bestaat. Wat ook gebeurt, is dat we gaan kijken of er al een gebaar bestaat in het buitenland. In dat geval spreken we dan van een leengebaar. Het kan soms enkele maanden duren voor een nieuw woord ook echt een eigen gebaar krijgt. Bij personen gaat dat dan vaak om een uiterlijk kenmerk. Voor ‘corona’ hebben we ons gebaseerd op de afbeelding die gebruikt wordt. Een bol met stekels. Je maakt een vuist met je hand erop terwijl je een draaibeweging maakt. Als je dat gebaar veel gebruikt, gaan mensen er al snel de betekenis achter ontdekken. Dat werkt zoals in een gesproken taal. Ook dan hoor je wel eens een woord waarvan je de betekenis niet kent maar eens je het woord kent, zal je het ook niet meer vergeten.”

Heeft gebarentaal ook beperkingen? Zijn er met andere woorden zaken die niet gecommuniceerd kunnen worden?

“Neen. Gebarentaal is een taal als een ander. In gesproken taal kan ook alles gecommuniceerd worden en dat geldt evengoed voor gebarentaal. En als er al eens een hiaat is en er voor een woord geen gebaar bestaat, dan wordt dat ingevuld met een nieuw gebaar. Verder helpt mimiek ook enorm om je boodschap over te brengen. Denk maar aan vragen. In gesproken taal hoor je aan de hand van de intonatie of er een vraag gesteld wordt, wij gebruiken onze wenkbrauwen. Door die op te trekken weten dove mensen dat er een vraag gesteld wordt.”