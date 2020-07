Dj’s draaien set vanop het Havenhuis: “Om Antwerpen in de kijker te zetten” Sander Bral

15 juli 2020

14u45 2 Antwerpen Zelf heb je misschien nog nooit van dj-duo D’Angello & Francis gehoord maar in Azië en Zuid-Amerika zijn onze landgenoten erg geliefd. Om hun buitenlandse fans thuisstad Antwerpen te tonen geven ze donderdagavond een dj-set met livestream op het Havenhuis. “Tijdens de set krijg je prachtige beelden te zien van het Deurganckdok, raffinaderijen en droogdokken.”

Geen festivals deze zomer, dus zochten net zoals vele andere artiesten ook Angelo ‘D’Angello’ De Laet en Cédric ‘Francis’ Franssens een creatief alternatief om toch muziek te kunnen draaien. Ze streamen donderdagavond een dj-set vanop een plek waar de hele wereld passeert: de haven van Antwerpen. Op die manier zet de deejays ook hun thuisland in de kijker, want tijdens de set krijg je beelden te zien van de onder andere natuurdomeinen in de haven en het Deurganckdok, de droogdokken en raffinaderijen.

In samenwerking met Port of Antwerp geeft D’Angello & Francis vanop het Havenhuis een set donderdagavond om 19 uur. Vanwege corona is het niet mogelijk om de show fysiek te volgen. De deejays zullen er in première hun nieuwste nummer ‘Que Pasa’ brengen, in samenwerking met de Nederlandse superster-dj Armin Van Buuren.

