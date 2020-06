DJ Robert Falcon lanceert nieuwe single vanop het dak van het MAS Annelin Marien

19 juni 2020

10u28 0 Antwerpen De 25-jarige Antwerpse dj Robert Falcon maakte van de sluiting van het MAS tijdens de coronacrisis gebruik voor de opname van zijn nieuwe single ‘Lucky Star’. Daarbij nam hij een halfuur durende set op met een 360°-uitzicht over de stad.

“Ik was op zoek naar een gebouw met veel uitstraling en een internationaal karakter gekoppeld aan de stad Antwerpen. Daarbij viel mijn eerste keuze meteen op het MAS”, zegt Robert Falcon. “Tijdens de lockdown heb ik mijn tijd 100% geïnvesteerd in het maken van nieuwe muziek. Het eerste nummer dat ik nu uitbreng is ‘Lucky Star’. Daarnaast zal ik deze zomer nog meer nummers lanceren die ik de afgelopen maanden heb kunnen afwerken. Er zijn nummers bij waar ik al zeker een jaar mee bezig was, die nu eindelijk klaar zijn om uit te brengen!”

Door een deels gecancelde planning vanwege de Covid-19-maatregelen lanceert Robert Falcon zijn nieuwste single ‘Lucky Star’ nu dus op de spectaculaire locatie om de lancering kracht bij te zetten. Jaarlijks vertoeft de Antwerpse dj van januari tot mei in Azië, maar momenteel zijn er 25 shows afgelast. “Jammer genoeg hebben veel festivals hun data verzet. Normaal gezien zouden er in oktober en november festivals plaatsvinden in onder andere Korea en Thailand. Verder had ik nog enkele Belgische events gepland voor september, ik heb nog steeds hoop dat die zullen doorgaan”, laat hij weten.