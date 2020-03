Dj-booth nodig? Vernieuwde uitleendienst geopend voor audiovisueel materiaal Annelin Marien

05 maart 2020

11u56 0 Antwerpen Jeugdverenigingen en jongeren uit Antwerpen die op zoek zijn naar een DJ-set, beamer of ander audiovisueel materiaal kunnen vanaf nu gebruik maken van de vernieuwde uitleendienst van de stad. Antwerpen is een nieuwe samenwerking gestart met verhuurbedrijf Rent4You voor het ontlenen van audiovisueel materiaal voor jongeren.

Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort: door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen, professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen, jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst of jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district. De ophaallocaties liggen in Merksem en Aartselaar.

Alle info op www.uitleendienstantwerpen.be.