DIVA Museumshop verenigt Antwerpse juwelenmerken op nieuwe webshop AMK

21 januari 2020

17u13 0 Antwerpen De shop van het DIVA diamantmuseum in Antwerpen is voortaan ook De shop van het DIVA diamantmuseum in Antwerpen is voortaan ook online te vinden. De gloednieuwe webshop biedt een platform voor Antwerpse juwelenmerken, en je vindt er ook gadgets en geschenken als vlinderdassen, horloges of DIVA-gin. Net op tijd voor wie binnenkort een valentijnsgeschenkje moet kopen, dus.

DIVA, het museum voor diamant en edelsmeedkunst in Antwerpen, had al een fysieke museumshop, maar vanaf nu kan je ook online op zoek gaan naar een nieuw juweel. De webshop wil het vakmanschap en de creativiteit van Antwerpse juwelenmerken in de kijker zetten: enkele van die merken zijn Imagin Jewels, Nimzu, Wouters & Hendrix, Leen Boden (jewelry) en Silvius Druon. Het aanbod zal in de toekomst nog uitbreiden.

Van 88 tot 616 euro

Daarnaast vind je op de webshop ook diamantsouvernirs: ruw of geslepen, met of zonder HRD-certificaat, van 88 tot 616 euro. Verder verkoopt de webshop een heleboel gadgets en curiosa. Accessoires zoals een vlinderdas, boeken of de DIVA-gin: het is slechts een kleine greep uit het aanbod. Elk voorwerp heeft daarbij een link met een van de zes museumkamers. Wie graag online zijn valentijnsgeschenk shopt, kan dus vanaf nu op de webshop van DIVA terecht.