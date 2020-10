DIVA haalt topstukken uit het Victoria en Albert Museum naar Antwerpen in 2021: “Voor het eerst te zien op het Europese continent” ADA

06 oktober 2020

16u27 0 Antwerpen Van 5 maart tot 15 augustus 2021 presenteert DIVA de tentoonstelling Masterpieces in Miniature: Schatten uit de verzameling van Rosalinde en Arthur Gilbert. Deze reizende tentoonstelling wordt georganiseerd door het Victoria en Albert Museum (V&A) uit Londen. Voor de allereerste keer zal er een topselectie uit alle deelverzamelingen van de Gilbertcollectie te zien zijn op het Europese continent.

De verzameling van Rosalinde en Arthur Gilbert is een eerbetoon aan schitterend gemaakte objecten, waarvan het grootste deel in edele metalen en vaak kleinschalig van grootte. Ruim veertig jaar verzamelde het koppel nagenoeg 1.000 Europese meesterwerken op het vlak van edelsmeedkunst, gouden (snuif-)dozen, email en mozaïeken van de 16de tot 20ste eeuw. Hun passie voor vakmanschap en schoonheid resulteerde in een verzameling die vandaag ongeëvenaard is.

Beverly Hills

Arthur (1913-2001) en Rosalinde Gilbert (1913-1995) maakten in het Londen van de jaren 1930 hun eerste fortuin in de mode-industrie. Ze ruilden Londen voor hun nieuw ontworpen villa in Beverly Hills en startten met een succesvolle vastgoedonderneming in de Verenigde Staten. Een tweede succesverhaal volgde kort daarop. In hun zoektocht naar mooie dingen ontwikkelde zich al snel een passie voor verzamelen. Het koppel reisde de wereld rond op zoek naar de mozaïeken en de allerbeste objecten in goud, zilver en email.

De wens om hun collectie publiek toegankelijk te maken was voor het koppel van wezenlijk belang. In de jaren 1970 werd de collectie ondergebracht in het Los Angeles County Museum of Art, waarna het in 2000 verhuisde naar het Somerset House in Londen en uiteindelijk sinds 2008 gepresenteerd wordt in het V&A in Londen. Voor het eerst is een topselectie uit alle deelverzamelingen van de Gilbertcollectie op het Europees continent te zien waarna de tentoonstelling doorreist naar Azië en Amerika.