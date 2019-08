Dit kan u dit weekend verwachten op het Bollekesfeest BJS

13 augustus 2019

15u35 0 Antwerpen Van 16 augustus tot 18 augustus is het weer Bollekesfeest: hét weekend waarop het bekende Antwerpse gerstenat – dat voortaan officieel ‘Bolleke’ heet - rijkelijk vloeit én de binnenstad baadt in een sfeer van gezelligheid. Als vanouds zet de stad in op een sterke muzikale programmatie, een heerlijk eten en drinken én boeiend entertainment. Ook dit jaar trekt het Bollekesfeest de kaart van duurzaamheid door onder meer alle dranken te schenken in herbruikbare bekers.

Tijdens het Bollekesfeest zal er heel het weekend lang muziek te horen zijn. “Op het hoofdpodium op de Grote Markt staan verschillende topacts in allerlei genres”, zegt Tim De Mulder van de stad Antwerpen. “Zo zullen onder andere Laura Tesoro, Cookies and Cream, De Romeo’s en een DJ battle zorgen voor een feestje. Lil’ Kleine en Nielson kunnen dan weer het iets jongere publiek bekoren. Op het Steenplein kunnen latin lovers genieten van de zwoele muziek van onder andere Team Latino en DJ Pepe. Vaste waarde Papa Mojito zorgt voor muziek op de Groenplaats. Op zondag kunnen bezoekers genieten van een streepje klassieke muziek, zich vermaken met de vertelling van stand-upcomedian Bas Birker of de herlancering van de Antwerpse radiozender Radio Expres live volgen.”

Antwerpse lekkernijen

Honger en dorst zal de bezoeker tijdens dit feestweekend zeker niet hoeven te lijden. Het Bollekesfeestwordt op een feestelijke manier ingezet met het Zomeraperitief: gratis Bollekes of een non-alcoholisch alternatief voor iedereen tussen 16 en 17 uur. Verder heeft elk plein naast een grote bar ook een eigen foodaanbod. “Zo vindt op het Steenplein naar jaarlijkse gewoonte de vis- en schaaldierenmarkt plaats en op de Grote Markt zijn er verschillende foodtrucks”, zegt De Mulder. “Tijdens het ‘Streekfoodfestival’ op de Groenplaats tonen de standhouders van vzw Streekproducten wat de Antwerpse provincie te bieden heeft aan lokale ambachtelijke producten.”

De stad ontdekken vanuit een andere hoek

Wie even uitgedanst is, kan zich nog vermaken tijdens een van de vele randactiviteiten op het evenement. Op zaterdag en zondag zijn er bijvoorbeeld havenrondvaarten en stadswandelingen. “Nieuw dit jaar is de ‘Quiz on the Go’, een echte stadsrally waarbij deelnemers met een gps-toestel de stad verkennen aan de hand van ludieke opdrachten en vragen. Inschrijven is verplicht voor deze activiteiten en kan online. Kinderen kunnen zich amuseren in het kinderdorp op het Steenplein waar gratis workshops worden aangeboden en waar kapitein Korso verhalen vertelt in zijn echte duikboot.”

Duurzaam Bollekesfeest

Ook dit jaar werkt de stad voor alle dranken met herbruikbare bekers die via een waarborgsysteem terug in de bars terechtkomen. “Er zijn vier soorten bekers: twee voor bier, een voor frisdrank en een voor wijn en cava”, zegt De Mulder. “Voor elke beker wordt een waarborg gevraagd van 2 euro. Bezoekers kunnen de bekers inruilen op elk plein en hun waarborg terugkrijgen of die schenken aan een goed doel.”

Niet alleen achter de bar wordt er aan het ecologisch aspect gedacht. “Ook alle eetstanden dragen hun steentje bij door met recycleerbare, duurzame materialen werken. Tot slot zal er op het terrein en achter de schermen zo veel mogelijk gesorteerd worden dankzij gescheiden vuilbakken”, aldus De Mulder.

Cashless systeem

Na een positieve evaluatie van vorig jaar zal er tijdens deze editie opnieuw met herlaadbare kaarten gewerkt worden in plaats van met jetons of bonnen. De Mulder: “De kaarten zijn gratis te verkrijgen en kunnen worden opgeladen aan de kassa’s. Het eventuele resterende saldo kan na het evenement, tussen 20 augustus en 1 september, heel eenvoudig teruggevraagd worden via de website van het Bollekesfeest.”

Bereikbaarheid

De stad raadt iedereen aan om met de fiets, het openbaar vervoer of via een park-and-ride naar het Bollekesfeest te komen. Bezoekers kunnen hun route plannen op www.sna.be.

Het volledige programma en alle praktische info staat op www.bollekesfeest.be.