Districtsraad wil ‘s nachts meer deelfietsen in stad philippe truyts

21 mei 2019

17u48 0 Antwerpen De districtsraad van Antwerpen vraagt de stad om ook ’s nachts voldoende deelfietsen in te schakelen. “Nu moet je soms een paar kilometer wandelen na een laat evenement”, zegt Marie Vrelust (Groen). Het 21-jarige raadslid nam het initiatief voor de unaniem goedgekeurde motie.

Groen wijst op de inspanningen om via Slim naar Antwerpen een grote waaier aan vervoersmiddelen te promoten. “Maar er is een minpunt: ’s nachts valt dat aanbod in onze bruisende studentenstad stil. Bij evenementen staan Velostations er vaak leeg bij.”

Marie Vrelust weet als studente én als feestbeest hoe vervelend dat is. “Daarom de vraag om ’s nachts een Veloploeg in te zetten die snel kan inspelen op lege stations op drukke plekken, zeker tijdens de weekends en met laat uitlopende evenementen. Zo kan iedereen snel en veilig thuis geraken.”

Vrelust had nog een bijkomend idee, dat eveneens op algemene instemming van de districtsraad kon rekenen. “We vragen de stad om na te gaan of er mobiele Velostations kunnen worden ontworpen. Dan kun je nog beter inspelen op grote evenementen.”