Districtsraad wil duiding bij koloniaal beladen standbeelden en straatnamen Philippe Truyts

15 juni 2020

21u31 2 Antwerpen De discussie over koloniale symbolen drong maandag ook door tot de Antwerpse districtsraad. Die adviseert het stadsbestuur op voorstel van meerderheidspartij Groen om een verklarend plakkaat te plaatsen bij standbeelden en monumenten die verwijzen naar de koloniale periode. Bij straatnamen wordt een onderschrift gevraagd. Enkel Vlaams Belang stemde tegen.

De beeldenstorm van de voorbije week leverde een constructief voorstel op in de districtsraad. Raadslid Amber Paris (Groen) heeft vier monumenten voor ogen die enige duiding verdienen. Het gaat om de zuil in het Stadspark ter ere van de aanhechting van Congo, het gedenkteken voor de Antwerpse koloniale overledenen (campus Middelheim) en de standbeelden van Camille Coquilhat (Albertpark) en Auguste Lambermont (Lambermontplaats).

Koloniaal Coquilhat nam deel aan de expeditie van Stanley in Midden-Afrika en werd vlak voor zijn dood (1891) plaatsvervangend gouverneur van Congo-Vrijstaat. Lambermont kennen we als de man die de Scheldetol van de Nederlanders afkocht, maar was ook verslaggever op de koloniale conferentie van Berlijn waar Congo-Vrijstaat werd opgericht.

Straatnaamborden

De districtsraad wil, na een motie van Anna Touré (Groen), daarnaast graag begeleidende tekst bij enkele straatnaamborden die gelinkt zijn aan de koloniale periode. Daarbij zitten figuren als Pierre Ryckmans, oud-gouverneur-generaal van Congo tussen 1934 en 1946, generaal Alphonse Cabra die na een aantal missies de grenzen vastlegde tussen Congo en de naburige kolonies én Baron Francis Dhanis. Die was naast diplomaat ook vicegouverneur van Congo-Vrijstaat.

Wetenschappelijk advies

N-VA en Groen kwamen overeen om voor de begeleidende plakkaten en teksten wetenschappelijke expertise in te winnen bij de Universiteit Antwerpen, het Africamuseum en de gespecialiseerde commissie die Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) heeft aangekondigd.

Wisselmeerderheid

Een ander voorstel van Anna Touré voor zes nieuwe straatnamen, genoemd naar mensen die een rol speelden in de dekolonisatie, kreeg géén steun van N-VA. Dankzij een wisselmeerderheid met steun van oppositiepartijen werd de motie wel goedgekeurd. “Op theaterauteur Tone Brulin na hebben die namen geen directe link met Antwerpen”, wierp N-VA op. “We zullen dan ook elk voorstel voor een straatnaam voor Brulin steunen.”

Tot de vijf andere namen behoren onder meer voormalig Zuid-Afrikaans president Nelson Mandela en Patrice Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo die in 1961 werd vermoord.