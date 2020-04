Districtsraad pleit via wisselmeerderheid voor terugkeer publieke BBQ’s in stad (na de lockdown), maar N-VA ziet dat niet zitten PhT

17u22 0 Antwerpen Kleinschalig barbecueën in goed afgebakende publieke zones moet na het opheffen van de corona-afstandsregels opnieuw mogelijk zijn in de stad. Althans, dat vindt de districtsraad van Antwerpen, op voorzet van Jan Braeckmans, fractieleider van CD&V. Het stadsbestuur ziet dat echter niet zitten, zo laten Bart De Wever en Fons Duchateau, beiden N-VA, weten.

Oppositiepartij CD&V kreeg maandagavond tijdens een digitale districtsraad met zijn voorstel een wisselmeerderheid op de been. Open Vld en Groen stemden enthousiast mee, N-VA bleef alleen achter bij de meerderheid.

Jan Braeckmans: “Er is recent een totaalverbod op barbecueën op het openbaar domein ingevoerd. Dat is jammer. In ons district woont meer dan de helft van de mensen op een appartement, of zonder een geschikte ruimte buiten voor een barbecuestel. De stad loste dat op met een aantal publieke toestellen, zoals in Park Spoor Noord. Maar intussen zijn ze in alle stilte weggehaald. Je kunt dus geen BBQ meer doen, omdat zoiets volgens de politiecodex enkel mag op toestellen van de stad.”

Barbecues brengen vrienden, buren en straten samen. In goed omschreven zones, bijvoorbeeld op de Scheldekaaien, kun je het veilig organiseren. Jan Braeckmans

Volgens Braeckmans kun je barbecues letterlijk en figuurlijk zien als warme plekken in de stad. “Ze brengen vrienden, buren en straten samen. Misschien kun je in goed omschreven zones werken met door de stad uitgeleende toestellen. Of je zou bewoners toelating kunnen geven om hun eigen barbecuestel mee te nemen. De Scheldekaaien lijken me een voorbeeld van een plek waar je dat veilig kunt organiseren.”

Fons Duchateau wijst erop dat de stad wel degelijk barbecues uitleent, maar dan specifiek voor straatfeesten en andere buurtevenementen.

“De vaste zones voor barbecues hebben we opgedoekt omdat er een aanhoudend probleem was met achtergelaten afval”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. “Als we nu zones gaan afbakenen voor de eigen toestellen van burgers, creëer je hetzelfde probleem opnieuw.”