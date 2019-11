Districtshuis wordt één dag lang boksring tijdens ‘Kings of the Castle’ JAA

18 november 2019

13u59 0 Antwerpen Er wordt komend weekend geknokt in het Borgerhoutse districtshuis. ‘Kings of the Castle’ gaat zondagnamiddag 24 november voor de tweede keer door. Tijdens het boksevenement staan recreanten voor de eerste keer in de ring. Boksclub BBS Antwerpen organiseert het tornooi. Publiek kan – na registratie – gratis komen kijken.

‘Kings of the Castle’ is een bokstornooi voor recreanten, wat betekent dat de regels licht afwijken van die van het professioneel of amateurboksen. Zo duren de rondes minder lang en krijgen deelnemers strafpunten voor het uitdelen van al te harde klappen.

Het bokstornooi is een organisatie van BBS Antwerpen in samenwerking met de Vlaamse Boks Liga, met ondersteuning van het district Borgerhout. Het evenement is gratis en vrij toegankelijk voor publiek. De plaatsen voor het publiek zijn evenwel beperkt. Deelnemende boksclubs, familie en vrienden krijgen voorrang. Wie een plaats wil bemachtigen om de wedstrijden bij te wonen, moet zich online registreren.

Afspraak op zondag 24 november van 14 tot 17 uur in het districtshuis van Borgerhout op het Moorkensplein. Info en registratie op www.borgerhout.be.