Districtshuis vanaf najaar 2020 naar Harmonie, districtsraden mogelijk in nieuw Provinciehuis Philippe Truyts

04 juli 2019

18u32 0 Antwerpen De kans is reëel dat de Antwerpse districtsraad op termijn in het nieuwe Provinciehuis wordt gehouden. Het district voert daarover gesprekken met het provinciebestuur. “Er is immers niet voldoende plaats voor een raadszaal in zaal Harmonie. Dat gebouw wordt momenteel gerestaureerd en zal vanaf het najaar 2020 fungeren als nieuw districtshuis”, zegt districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA).

Vier jaar geleden stelde de stad de ambitieuze plannen voor een herlocatie van het Antwerpse districtshuis voor. Toen leek 2019 nog een haalbare datum voor de volledige restauratie van zaal Harmonie, die als monument is beschermd. Het gelijknamige park was tegen 2015 al opnieuw aangelegd in de geest van een 19de-eeuws landschapspark met slingerende wandelpaden en een glooiend gazon.

De plannen voor zaal Harmonie trokken ook een streep onder het voorstel van oud-schepen Monica De Coninck (sp.a) om er een ‘stille ruimte’ van te maken. Het neoclassicistische gebouw is van de hand van architect Pieter Dens. Het opende de deuren in 1846.

Lokettenzaal

De ruim 9 miljoen euro kostende restauratie van de zaal, de oranjerie en de oude conciërgewoning startte in 2017. Het winnende ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill bleef het oorspronkelijke ontwerp van de Harmonie trouw. Districtsvoorzitter Paul Cordy: “Met een renovatie hou je qua timing altijd best een slag om de arm, maar na de zomer van volgend jaar hopen we toch te kunnen verhuizen. De centrale hal zal dienst doen als lokettenzaal (en is geschikt voor evenementen en tentoonstellingen, red.). In het gebouw komen kantoren en vergaderzalen. De oranjerie krijgt horeca, gericht op het park. En in de conciërgewoning in de Mozartstraat brengen we de kantoren van de districtsschepenen en van de districtssecretaris onder.”

Voor de districtsraden werd eerst rekening gehouden met de oranjerie. Maar dat lijkt niet door te gaan. Goed 100 meter verder ligt het gloednieuwe Provinciehuis, dat amper negen maanden geleden in gebruik is genomen. “Het zou fijn zijn als we hun raadszaal kunnen gebruiken”, zegt Paul Cordy. “De gesprekken lopen.”

Of de lokettenwerking van het zeer nabije district Berchem ook naar zaal Harmonie verhuist, is geen uitgemaakte zaak. Paul Cordy: “Mogelijk voegen we die samen met het district Antwerpen, maar evengoed kan er op een andere plek in Berchem een kleiner districtskantoor komen. De districtsraden van Berchem verhuizen niet.”

Wat met huidige districtshuis?

De toekomstige bestemming van het verouderde districtshuis op de hoek van de Lange Gasthuisstraat en de Arenbergstraat staat nog lang niet vast. “AG VESPA voert een haalbaarheidsstudie voor de hele site, die uit verschillende gebouwen bestaat”, zegt Michael Lescroart , woordvoerder van schepen voor Erfgoed Fons Duchateau (N-VA). “Ook de toekomstmogelijkheden voor het aanpalende Museum Mayer van den Bergh zijn mee in het onderzoek opgenomen.” Niet onbelangrijk, want eerder werden al ballonnetjes opgelaten om het krap behuisde museum meer ruimte te geven.