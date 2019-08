District zoekt fotografen en poëten met goesting in ‘spelen’ ADA

30 augustus 2019

Tijdens de laatste week van januari 2020 horen en zien inwoners overal in Merksem gedichten en foto’s tijdens de ‘Week van de Poëzie’. Met het 100-jarige jubileum van de Olympische Spelen in Antwerpen en de zomerspelen in Tokio in het verschiet, kiest het district voor de editie 2020 toepasselijk voor het thema ‘spelen’. Het roept Merksemse fotografen en dichters, zowel amateurs als professionelen, op om hun creaties rond dat thema in te zenden.

Ook worden de geselecteerde gedichten en foto’s gedrukt in een publicatie. Daarom lanceert het district nu een oproep. Merksemnaren die hun creativiteit de vrije loop willen laten gaan, kunnen tot en met 31 oktober een gedicht en/of foto sturen naar poezie.merksem@antwerpen.be met vermelding van naam en leeftijd.

Meer info staat op www.merksem.be.