District waarschuwt voor processierups op Bremweide Jan Aelberts

24 juni 2019

18u11 4 Antwerpen Het district Deurne waarschuwt wandelaars die de Bremweide willen verkennen voor de eikenprocessierups.

De rups is deze zomer opnieuw in opmars en werd nu ook gesignaleerd op de Bremweide. “Contact met de brandharen veroorzaakt jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen”, klinkt het bij het district. “Wanneer je een haard van eikenprocessierupsen vaststelt, contacteer ons dan zo snel mogelijk en vermijd in ieder geval alle contact met de rupsen. Probeer de rupsen ook niet zelf te verdelgen. De bestrijding gebeurt door een professionele dienst. Ze kunnen rupsen en nesten verbranden of wegzuigen.”

Wie de beestjes ontdekt, kan contact opnemen met het district via klm.de@antwerpen.be of op het nummer 03/338.45.61.