District waarschuwt: “Er zal met losse flodders geschoten worden tijdens bevrijdingsfeest” Jan Aelberts

26 september 2019

16u10 4 Antwerpen Merksem viert op zaterdag 5 oktober 75 jaar vrede met onder andere een optocht over de Bredabaan en een re-enactment van de bevrijdingsgevechten in het Bouckenborghpark. Het district waarschuwt alvast dat er schoten gelost zullen worden.

De parade van militaire voertuigen en re-enactors gaat om 13.30 uur vanop het Burgemeester Jozef Nolfplein, over de Bredabaan richting het Bouckenborghpark. Een uur later, om 14.30 uur vindt een re-enactment van de bevrijdingsgevechten plaats in de Gaston Berghmansdreef.

“Beide activiteiten kunnen geluidshinder met zich meebrengen”, klinkt het bij het district. “Het gaat dan voornamelijk over schoten - ‘losse flodders’ - die worden afgevuurd. We waarschuwen de Merksemnaren daar graag voor zodat niemand twijfelt of het gaat om echte schoten en zo mogelijk in paniek geraakt. Denk er bovendien ook aan dat huisdieren opgeschrikt kunnen worden en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.”