District vervangt 19 bomen in Kruidenlaan

02 februari 2020

In de Kruidenlaan in Ekeren worden komende week 19 bomen vervangen.

De kapvergunning van de 19 bomen in de Kruidenlaan is onlangs goedgekeurd. Het vellen zal in de week van 3 februari 2020 uitgevoerd worden. Deze bomen gaan jaar na jaar achteruit en worden vervangen door een andere soort. De gezonde exemplaren blijven staan en worden verder opgevolgd en in de zomermaanden gesnoeid indien nodig. “De groendienst stelt alles in het werk om de bomen één op één te vervangen. Het is de bedoeling om steeds één boom uit te halen en aansluitend een nieuwe te planten. Zo blijft de hinder van de werken beperkt”, klinkt het bij het district. Een tijdelijk parkeerverbod is van kracht.