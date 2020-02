District organiseert kindercarnaval tijdens krokusvakantie AMK

18 februari 2020

15u54 0 Antwerpen Tijdens de krokusvakantie organiseert het district Antwerpen twee carnavalsfeesten voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari kunnen ze verkleed genieten van een leuke ‘spring- en dansnamiddag’.

Zowel in zaal SAC op Linkeroever als in co Nova op het Kiel organiseert het district deze krokusvakantie een carnavalsfeest voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Zij mogen hun favoriete kostuum uit de kast halen, en dansen op de kinderdisco van dj Graaf Alexander en zijn twee lakeien. Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven, je betaalt ter plaatse één euro inkom. Op dinsdag 25 februari vindt het feest plaats van 13:30 uur tot 16 uur in zaal SAC (Hanegraefstraat 5, Linkeroever), op woensdag 26 februari kunnen kinderen gaan feesten van 13:30 uur tot 16 uur in co Nova (Schijfstraat 105, Antwerpen-Kiel).