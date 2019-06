District Merksem lanceert street art wandeling van vier kilometer ADA

11 juni 2019

11u22 0

Sinds enkele jaren sieren steeds meer graffitikunstwerken de gevels van huizen en bedrijven in Merksem. Om die aan iedereen te tonen, stippelde het district in samenwerking met Street Art Cities een wandeling uit van zo een 4 kilometer. Wandelaars kunnen zich door de Antwerp Museum App laten begeleiden langs 16 kunstwerken. Via filmpjes, quizzen, schuifpuzzels, geluidsfragmenten en meer krijgen ze info over de Merksemse streetart. Op zaterdag 15 juni wordt de nieuwe wandelroute officieel gelanceerd. Voor wie zich liever niet digitaal laat begeleiden, is er een papieren kaartversie.

Afgelopen najaar konden de Merksemnaren ook een ontwerp indienen om nutskasten mee te bekleden. Het gaat om kasten in de wijken rond het Sint-Franciscusplein en het Kroonplein. De winnaars zijn bekend en de kasten zijn inmiddels allemaal bestickerd met hun ontwerpen.