District Borgerhout voelt zich gepakt door stad: “We krijgen miljoen euro te weinig”

PhT

19 juli 2019

17u37 1 Antwerpen De negen Antwerpse districten krijgen de komende zes jaar een pak meer geld toegeschoven van de stad, maar daar staat ook een groter pakket bevoegdheden tegenover. Een aantal districten voelt zich benadeeld. “Ondanks onze 46.000 inwoners ligt de dotatie enkel in het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo lager”, zegt het Borgerhoutse districtscollege van Groen, sp.a en PVDA. “Er is te veel naar het aantal kilometers straten gekeken en te weinig naar het bevolkingscijfer.”

262 miljoen euro: zoveel schuift de stad de districten toe van 2020 tot en met 2025. Gemiddeld is dat 43 à 44 miljoen euro, omdat het zachtjes aan stijgt. Tot de vorige legislatuur lag de bijdrage van het stedelijk niveau slechts rond 30 miljoen euro. Applaus op alle banken? Toch niet. Borgerhout krijgt in 2020 ruim 2,8 miljoen euro, wat 740.000 euro meer is dan vroeger. ”Dat had 924.000 euro meer moeten zijn”, berekende schepen van Begroting Ben Van Duppen (PVDA). “Ik begrijp niet waarom het budget voor sportclubs, jeugdwerking en culturele evenementen moet afhangen van het aantal meter asfalt.”

Schepen van Cultuur Stephanie Van Houtven (sp.a) noemt de decentralisatieoefening een verkapte besparing. “Ook andere dichtbevolkte districten als Deurne, Merksem, Berchem en Antwerpen zijn benadeeld. Voor jeugdinfrastructuur krijgen we welgeteld 23.000 euro. Om dat op te trekken, moeten we andere dotaties aanspreken. Of neem Borgerrio: als de stad daar niet meer gaat in investeren, houdt het voor ons misschien op.”

Antwerps schepen van Decentralisatie Koen Kennis (N-VA) laat zich niet opjagen. Hij wijst erop dat de districten er een pak middelen bij krijgen. “We hebben een objectieve berekening gedaan met als criteria het aantal inwoners, bevolkingsdichtheid, straten en groen.”