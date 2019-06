District Antwerpen pakt uit met ‘Beleef het mee’-kalender BJS

12 juni 2019

11u02 0 Antwerpen Onlangs kregen alle inwoners van het district Antwerpen de allereerste ‘Beleef het mee’-kalender voor de komende zomer in de brievenbus. Deze kalender bundelt elk seizoen de leukste activiteiten in het district Antwerpen.

Uit een online-bevraging bij een 1000-tal inwoners van het district Antwerpen bleek dat zij nood hebben aan een publicatie die een selectie van het uitgebreide aanbod in het district bundelt.

De handige ‘Beleef het mee’-seizoenskalender komt tegemoet aan deze nood. Charlie Van Leuffel, districtsschepen voor communicatie, legt uit: “De seizoenskalender is een overzicht van een groot deel van de evenementen die het district, samen met lokale cultuurhuizen en partners, organiseert. Alle inwoners kregen onlangs de eerste kalender met de zomerse activiteiten in hun brievenbus. Om extra papierlast te vermijden bouwen we het overige drukwerk af en zetten we in op digitale communicatie zoals nieuwsbrieven en sociale media.”