District Antwerpen mikt op zomer voor opening nieuwe speeltuin Dageraadplaats BJS

08 april 2020

14u16 0 Antwerpen Het district Antwerpen hoopt de heraanleg van het speelterrein op de Dageraadplaats tegen deze zomer te kunnen voltooien. Door de coronacrisis is de startdatum van de werken, die zes weken zullen duren, nog niet bepaald.

De speeltuin op de Dageraadplaats wordt al jaren erg intensief gebruikt en is aan vernieuwing toe. In 2018 gaven kinderen en jongeren hun mening over hoe de nieuwe speeltuin er moet uitzien. Het district heeft nu een ontwerp klaar.

Aan één kant van de speeltuin komen speeltoestellen voor de kleinere kinderen, aan de andere kant zullen de toestellen voor iets oudere kinderen geplaatst worden. Er komen onder andere schommels, speelhuisjes, een klimweb en een ingewerkte trampoline. In het midden van de speelzone komt een waterelement. Het gaat om metalen, gekleurde buizen, die op allerlei manieren water spuiten. Het water zal via een ondergronds systeem worden gerecupereerd en gezuiverd, om zo weinig mogelijk water te verspillen.

Timing

Door de coronacrisis is de exacte timing van de werken moeilijk te voorspellen. “Het is wel de bedoeling de werken zo snel mogelijk te starten, zodat de speeltuin deze zomer al in gebruik genomen kan worden. De verwachte duur van de werken is zes weken”, aldus het Antwerpse districtsbestuur.

De werken beperken zich tot de huidige speelzone, waardoor er minimale impact zal zijn. “Als het enigszins mogelijk is, zal met de werken gestart worden nog voordat de horeca terug open mag, om ook daar de overlast zoveel mogelijk te beperken”, aldus nog het district.