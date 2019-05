District Antwerpen houdt infomarkt ‘Wees er-Bij’ BJS

28 mei 2019

Van 2 tot 9 juni loopt de 'Week van de Bij'. Het district Antwerpen organiseert daarom op 8 juni op het Munthof de interactieve infomarkt Wees er-Bij.

Bouw een eigen bijenhotel, leer lippenbalsem maken, leer plantentips om een bijenvriendelijk stadstuintje aan te leggen, stel vragen aan een echte imker en proef lekkere honing: Wees er-Bij is een interactieve infomarkt ter gelegenheid van de Week van de Bij voor alle leeftijden.

Bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. Nochtans hebben we de bijen echt nodig want bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van alle voedingsgewassen. Onze zoemende vriendjes zijn best belangrijk dus. Kom naar Wees er-Bij en ontdek wat je kan doen voor het behoud van de bijen.