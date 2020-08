Disinfect en PLUSwater lanceren mobiele ‘dry-mist benevelaar’ om grote ruimtes te ontsmetten: “Testen hebben aangetoond dat het coronavirus dat op voorwerpen zit, wordt gedood” Toon Verheijen

15 augustus 2020

19u50 38 Antwerpen Het Antwerpse bedrijf Disinfect en de kersverse Hoogstraatse ondernemers van PLUSwater slaan de handen in elkaar. Samen lanceren ze mobiele benevelingsunits die op een snelle en veilige manier ruimtes kunnen ontsmetten. Pluswater is een volledig natuurlijk product dat voor 99,69 procent uit… water bestaat en toch doeltreffend is om te ontsmetten. “Onze testen in UK en Australië hebben bewezen dat het coronavirus op oppervlakten wordt gedood”, vertelt Philippe Thijs.

Disinfect had eerder op vraag van een klant ontsmettingstunnels en containerdesinfectieunits gelanceerd. Nu pakt het bedrijf uit met een relatief nieuwe techniek van ‘dry mist’. Een mobiele unit wordt pakweg in een kantoor geplaatst en op enkele minuten tijd is de hele ruimte ontsmet. Niet met de gekende ontsmettingsmiddelen, maar wel met PLUSwater uit Hoogstraten. “Het principe van PLUSwater is vrij eenvoudig”, zegt Philippe Thijs. “Het water ondergaat een elektrolyse in een gepatenteerde reactor, hierbij wordt het leidingwater gesplitst in twee soorten water, namelijk PLUSwater en afvalwater. Aan het PLUSwater wordt tijdens het proces enkel een Europees gecertificeerd zout toegevoegd en verder géén chemische of alcoholhoudende producten. We zijn verder ook met alle mogelijke vergunningen en erkenningen in orde.” Het jonge bedrijf rijdt sinds juni rond met de speciale reactor en gaat bij bedrijven, winkels of horecazaken ter plaatse het pluswater maken. Het enige wat ze nodig hebben is een buitenkraantje. Op een uur tijd kan de unit 90 liter pluswater maken.

Vergunningen

Dat PLUSwater met alle vergunningen en erkenningen in orde is en ook beschikt over testresultaten dat hun product ook effectief werkt, maakte het voor Disinfect interessant om een samenwerking aan te gaan. “We hebben de drymist techniek getest door in een bureau swaps te nemen van een bureauoppervlakte, een deurklink en een stoel. De deurklink had voor de toepassing van onze techniek een besmettingsgraad van 220. Na de dry-misting nog amper 6. Vonden we zelf een knap resultaat want bij een waarde onder 30 mag je zelfs voedsel bereiden. Het voordeel van de techniek is ook dat er nauwelijks een geur blijft hangen tenzij een héél klein beetje een chloorgeur én dat je het nagenoeg overal kan toepassen. Kantoor, supermarkten, gsm-winkels: noem maar op. Ja ook boven elektrische toestellen, want de dry-mist is droog en laat geen vocht achter. Dit biologisch product HOCL of waterstofhypochloriet is dodelijk voor Covid-19 maar totaal onschadelijk voor mens, dier en voedingsproducten, ook bij inademing.”

Doeltreffend

Disinfect en PLUSwater beseffen dat misschien heel wat mensen weigerachtig staan ten opzichte van het gebruik van ‘gewoon’ water als desinfectiemiddel, maar beide bedrijven benadrukken dat het allemaal bewezen is. “We deden in Australië en in UK vernevelingstesten op Covid-19 en de resultaten zijn positief: onze toepassing doodt corona. We beschikken dus over de nodige attesten om supermarkten, sportpaleizen, beursgebouwen, (hoge)scholen, cinemacomplexen biologisch volledig te desinfecteren en dat tegen een lage prijs. Met PLUSwater benevelen we op 1 uur tijd al zo’n duizend kubieke meter in de kleinste machine van Disinfect.”