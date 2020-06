Dirk Van den Bosch wordt nieuwe CEO van DP World Antwerp BJS

03 juni 2020

18u17 0 Antwerpen DP World Antwerp, een van de grootste containeroverslagbedrijven in de haven van Antwerpen, heeft Dirk Van den Bosch aangeduid als nieuwe CEO. Van den Bosch volgt Rob Harrison op, die aan de slag gaat als vice-president van DP World Inland and Logistics voor de Europese en Russische regio.

Dirk Van den Bosch is sinds 2008 werkzaam bij DP World, eerst voor DP World VAE en sinds 2016 als Regional Commercial Director in Europa. Hij startte zijn carrière bij de rederij Maersk.

De Zuid-Afrikaans-Ierse Rob Harrison was sinds 2012 CEO bij DP World Antwerp. Hij blijft in een overgangsperiode tot minstens volgend jaar deel uitmaken van DP World Antwerp Holding, in een niet-operationele rol.