Dirk Torfs is nieuwe eerste voorzitter van het Antwerps Arbeidshof BJS

28 november 2019

16u26 0 Antwerpen Dirk Torfs wordt vrijdag geïnstalleerd als de nieuwe eerste voorzitter van het arbeidshof Antwerpen met een mandaat van vijf jaar. Hij volgt Lola Boeykens op, die de voorbije tien jaar het ambt van eerste voorzitter heeft uitgeoefend.

Torfs wil inzetten op een betere samenwerking tussen magistraten en op verdere digitalisering van de werkprocessen om zo te komen tot een betere en efficiëntere organisatie.

“Verder is er in zijn beleidsplan aandacht voor de specifieke situatie van de rechtzoekende die dikwijls in een financieel of economisch zwakke positie zit en die ook recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Zo zal er onder meer aandacht zijn voor de begrijpbaarheid van de arresten en van de briefwisseling”, zegt het hof.

Torfs werd geboren in Antwerpen in 1968 en studeerde rechten in Antwerpen en sociaal recht in Brussel. Na een tijd gewerkt te hebben voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, werkte hij kort als advocaat aan de balie van Antwerpen waarna hij in 1999 benoemd werd op het parket van Antwerpen. Vanaf 2000 werkte hij op het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, waarna hij in 2008 benoemd werd tot raadsheer in het arbeidshof van Antwerpen. In 2014 werd hij lid van het directiecomité van dit arbeidshof.

Vrijdag wordt hij er geïnstalleerd als de nieuwe eerste voorzitter. Zijn voorgangster Lola Boeykens wordt kamervoorzitter voor een termijn van drie jaar. Het arbeidshof Antwerpen is bevoegd voor de behandeling van beroepen omtrent sociaal recht en collectieve schuldenregeling voor de provincies Antwerpen en Limburg.