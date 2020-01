Directie Ineos Phenol doet verzoeningsaanvraag, productie ligt nu al bijna twee weken stil BJS

22 januari 2020

18u12 0 Antwerpen Het chemiebedrijf Ineos Phenol, dat in de Antwerpse haven 180 mensen tewerkstelt, heeft een sociaal bemiddelaar aangesteld. Al bijna twee weken wordt er bij het chemiebedrijf niet geproduceerd nadat een vakbondsman van ACLVB er werd ontslagen. Die vraagt een bijkomende financiële compensatie bovenop de uitbetaalde ontslagvergoeding. De directie gaat daar niet op in en heeft een verzoeningsaanvraag ingediend.

De poppen gingen twee weken geleden aan het dansen. De directie ontsloeg procesoperator Chris De Wachter (55) na een carrière van 27 jaar bij Ineos Phenol. De Wachter is als afgevaardigde van ACLVB ook secretaris van de Ondernemingsraad. Het personeel reageerde boos en legde de productie zo goed als stil.

Het ontslag van De Wachter legde bijkomende frustraties bloot. De vakbonden hekelden bijvoorbeeld het management op de werkvloer. Ook enkele veranderingen in de productieafdeling leidden tot onrust. Gesprekken tussen directie en bonden leidden tot niks. Tot op heden is de patstelling compleet.

Voorstellen

De directie van Ineos Phenol probeert het conflict nu te ontmijnen. Het bedrijf belooft voorstellen te doen om het personeel tegemoet te komen in de bezorgdheden rond een aantal veranderingen in de productieafdeling. “Tot dusver had de directie niet de kans gekregen deze plannen toe te lichten”, luidt het in een mededeling. “De bonden wilden de dialoog niet opstarten zolang hun eis niet werd ingewilligd voor een uitbreiding van de vergoeding van de ontslagen vakbondsafgevaardigde, bovenop wat wettelijk is voorzien en reeds uitbetaald.”

De voorstellen gaan onder meer om bijkomende ondersteuning onder de vorm van opleiding en aanwervingen. Er wordt ook een geleidelijker introductie van de plannen voorzien dan oorspronkelijk gepland.

Vrijdagmiddag is een eerste verzoeningsvergadering gepland, in aanwezigheid van sectorfederatie essenscia. De directie van Ineos Phenol zal dan ook overleggen met de nationale vertegenwoordiging van de vakbonden. Bij het bedrijf werken 180 mensen.