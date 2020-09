Directie en vakbonden onderhandelen, maar Makro-winkel bleef zaterdag dicht PhT

12 september 2020

18u29 0 Antwerpen De Makro-winkel in Deurne is zaterdag gesloten gebleven. Nochtans werd dat niet verwacht, omdat de vakbonden niet meer tot een staking hadden opgeroepen. Algemeen directeur Vincent Nolf reageert verbaasd. Hij gaat uit van acties op individueel initiatief.

Naast de winkel in Deurne bleef ook de vestiging in het Brabantse Machelen zaterdag dicht. Nochtans hadden de drie vakbonden de directie van de keten al toegezegd dat ze aan de onderhandelingstafel zouden plaatsnemen. De directie ziet de actie als een lokaal probleem, niet zozeer als een reactie op de besparingsplannen.

Makro kondigde een week geleden aan dat ze het komende jaar 100 tot 200 tijdelijke contracten niet zal verlengen. Daarnaast komen er een aantal wijzigingen in de zes Belgische winkels. Zo is er sprake van zelfscankassa’s en een vereenvoudiging van de interne organisatie. De vakbonden zijn niet per definitie tegen het plan, maar willen wel onderhandelingsruimte.