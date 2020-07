Exclusief voor abonnees Directeur van de ZOO en Planckendael Dries Herpoelaert schippert tussen corona en hoop “Een nieuwe sluiting zou absolute ramp zijn” David Acke

24 juli 2020

12u38 0 Antwerpen De ZOO Antwerpen en Planckendael krabbelen stilaan overeind na de uppercut die corona heet. Voor CEO Dries Herpoelaert is het seizoen 2020 nu al een “onuitgegeven” exemplaar. Toch was er ook hoop: de komst van de witte neushoorns in de ZOO, de geboorte van een neushoorn in Plankendael en de geboorte van een babygorilla in de ZOO. Ondanks de rollercoaster aan emoties en moeilijke beslissingen noemt Herpoelaert het nog altijd een “eer” om deze functie te mogen bekleden. “Werken voor een dierentuin is een levensstijl.”

Jouw tiende seizoen als CEO van de ZOO en Planckendael is er eentje dat je waarschijnlijk nooit zal vergeten. Hoe ervaar jij dit jaar?

“Onuitgegeven. Dat is het enige juiste woord om dit seizoen te omschrijven. Iedereen bloedt door de coronacrisis maar wij zitten toch wel in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. Al onze inkomsten vielen weg door corona. Niet alleen die van de dierentuinen maar ook die van de Elisabethzaal en het congrescentrum. Daarbovenop blijven onze kosten wel gewoon doorlopen. Als je een dierentuin sluit, blijven de kosten voor de dierenzorg gewoon doorlopen en op dierenwelzijn willen we niet inbinden, dat is en blijft onze prioriteit. Wanneer we van de ene dag op de andere terugvallen op nul inkomsten maar die vaste kosten met de helft blijven doorlopen, dan weet je dat je een héél moeilijke periode door moet komen.”

