Directeur bezorgd over toekomst Fakkeltheater na afschaffing subsidies David Acke

29 mei 2019

17u06 0 Antwerpen Het Fakkeltheater kijkt terug op een erg succesvol seizoen. Zoals de traditie het wil, klonk artistiek leider Sam Verhoeven op dat succes in aanwezigheid van heel wat acteurs, regisseurs en producenten. Toch was er niet echt sprake van een feeststemming. “Er is een kanttekening die ik wil plaatsen,” begon Verhoeven zijn speech.

Verhoeven wijst op de beslissing van de Vlaamse Overheid om vanaf 1 januari 2022 alle DAC en GESCO-subsidies af te schaffen. “Dat zijn loonsubsidies die verenigingen in de socio-culturele sector de mogelijkheid geven hun maatschappelijk doel te realiseren en hun diensten zeer betaalbaar aan te bieden aan wie er behoefte aan heeft.” Dat betekent concreet dat het Fakkeltheater in staat is zalen te verhuren aan producenten met een prijs die niet boven de 2,5 euro ligt per stoel. “Op die manier kunnen wij jonge gezelschappen, jonge creatievelingen nog altijd in de gelegenheid stellen om hun ding bij ons te komen doen. En het bewijs is: er spelen meer dan 75 verschillende producties in onze zalen volgend seizoen, waaronder ook veel jonge, getalenteerde en ambitieuze gezelschappen,” aldus Verhoeven.

800 werknemers

Samen met Fakkeltheater zijn onder andere TinnenPot in Gent, Paljas Producties en NT-Gent de dupe van deze beslissing. “In totaal gaat het over meer dan 800 voltijdse betrekkingen. Ter vergelijking: in Vlaanderen en Brussel zijn er slechts 236 bedrijven met meer dan 800 werknemers. En toch wordt hierover gezwegen,” zegt een boze Verhoeven.

Voor deze gedupeerde gezelschappen gaat het over jaarlijkse toelagen van maximum 250.000 tot 350.000 euro per gezelschap. “Dat zijn niet de miljoenen-subsidies die jaarlijks naar de grote, gevestigde huizen gaan. Dat zijn subsidies die aangewend worden om verenigingen in staat te stellen jong en gevestigd talent aan te moedigen en betaalbaar te kunnen faciliteren.”

Verdwijnen

Verhoeven begrijpt dat de overheid niet elke acteur en elk gezelschap kan subsidiëren “maar ik begrijp niet dat er een wereldvreemd cultuurbeleid gevoerd wordt dat geen rekening houdt met, niet enkel de noden van de makers, maar ook nog eens totaal geen rekening houdt met de noden van het publiek. Mocht het Fakkeltheater verdwijnen, dan verdwijnt - na het Raamtheater, het Ringtheater, Theater aan de Stroom en de zaal van het Echt Antwaarps Theater – één van de laatste zalen in Antwerpen.

“Daarom zullen wij initiatief nemen, het liefst in samenwerking met zoveel mogelijk getroffen gezelschappen en theaters, om op die manier een breed gedragen platform te kunnen vormen dat een sterk blok kan zijn naar de politiek. Ik pleit voor een cultureel beleid dat rekening houdt met de noden van alle mensen uit de culturele sector én de noden van de mensen die gewoon graag en betaalbaar naar theater willen gaan.”