Dineren tussen 96 zuilen: restaurant Fiera lanceert ‘Handelsbeurs by Night’ Annelin Marien

03 augustus 2020

10u34 0 Antwerpen De Antwerpse Handelsbeurs is sinds begin juli, na twintig jaar leegstand, weer open voor het publiek. Je kan er sinds deze week zelfs elke donderdagavond romantisch dineren tussen de 96 unieke zuilen van de gaanderijen. Restaurant Fiera, gelegen in de aangrenzende voormalige Schippersbeurs, lanceert de culinaire beleving onder de naam ‘Handelsbeurs by Night’.

“Terwijl meerdere Antwerpse restaurants beslissen om te sluiten vanwege de coronamaatregelen, kiezen wij bij Fiera voor een positieve route”, aldus Jan Jacobs, zaakvoerder van Fiera. “Door het terras in de Handelsbeurs uit te breiden, bieden we elke donderdagavond een 100 procent coronaveilige culinaire beleving.”

Viergangenmenu

Gasten dineren tussen de 96 unieke zuilen van de Handelsbeurs, die de basis vormen voor een tafelplan met meer dan drie meter afstand tussen de tafels. De maximale capaciteit van het concept is 30 tafels, dus snel reserveren is aan te raden. Uiteraard kan je nog steeds terecht in restaurant Fiera, waar de capaciteit verlaagd werd tot 70 gasten per avond. Voor ‘Handelsbeurs by Night’ bedacht chef Andy De Cremer een nieuw viergangenmenu voor 95 euro per persoon, inclusief aperitief en aangepaste wijnen. Een livepianist maakt de beleving in de Handelsbeurs volledig.

“Veel restaurants krijgen niet langer de kans de capaciteit voldoende hoog te leggen om rendabel te zijn”, aldus Jan Jacobs. “Wij kunnen onze passie om mensen een unieke avond te bezorgen via dit concept nog wel kwijt, en die kans willen we dan ook niet laten liggen. Het zou zonde zijn om deze Antwerpse parel de komende vier weken niet te kunnen delen met mensen uit Antwerpen en daarbuiten. Op restaurant gaan is nog steeds veilig: die boodschap willen we graag uitdragen.”