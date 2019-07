Dik honderd mensen, onder wie ook Roos Vanacker, springen in Kattendijkdok voor proper water

Annelin Marien

14 juli 2019

18u00 0 Antwerpen Het was aan de frisse kant vandaag, maar toch sprongen er 110 mensen in het Kattendijkdok. Dat doen ze allemaal om aandacht te vragen voor proper water. De waterkwaliteit in de Schelde is de laatste jaren wel verbeterd, maar we zijn er nog niet helemaal.

“Zalig, het water is superwarm!”, roepen enkele jongeren vanuit het Kattendijkdok. Of dat waar is, valt te betwijfelen, maar heel wat mensen komen toch tevreden uit het water. Ze sprongen voor een betere waterkwaliteit, niet alleen in het Kattendijkdok. Ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en presentatrice Roos Van Acker sprongen mee. “Het viel zeer goed mee! Ik had gedacht dat het koud zou zijn, maar het was best te doen”, zegt Roos. “En ik ga blijven springen totdat de waterkwaliteit in orde is, zodat mensen overal veilig kunnen zwemmen.” Opvallend veel kinderen springen mee, onder wie ook Estelle (8). Ze staat te bibberen na de grote sprong, maar wel met een grote lach op haar gezicht. “Het was heel leuk! En het viel ook wel mee van temperatuur. Ik heb gesprongen voor het milieu, want dat is belangrijk voor mij.”

Europese waterwet

Al sinds 2005 organiseert GoodPlanet de Big Jump in België, om de aandacht voor proper water hoog te houden. Dat doet GoodPlanet naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), die in 2000 door het Parlement werd aangenomen. Die Europese waterwet moet ervoor zorgen dat onze rivieren, en ook andere waterwegen, tegen 2015 een goede ecologische toestand bereiken. Er is ondertussen al vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet, en de deadline is dan ook verlaat naar 2021. Big Jump wil iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper water herinneren. “Op verschillende vlakken is proper water heel belangrijk: het leven in de rivieren hangt ervan af, maar ook de gezondheid van de mensen”, zegt Titus Ghyselinck van GoodPlanet.

Waterkwaliteit gaat vooruit

Het gaat de laatste jaren wel opmerkelijk beter met de waterkwaliteit in de Schelde. Die telt opnieuw een 35-tal vissoorten, zoals spiering en snoekbaars. Enkele soorten waren een tijdje verdwenen door vervuiling. Jan Breine, bioloog bij het INBO (het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek): “Het visbestand in de Schelde heeft zich na een lange periode terug hersteld. We hebben dit jaar enorm veel spiering en fint gevonden, en zelfs snoekbaars, waaruit blijkt dat die soorten zich goed hebben voortgeplant dit jaar.” Nieuwe waterzuiveringsinstallaties en inspanningen van industrie om minder te lozen, hebben ervoor gezorgd dat het water in de Schelde opnieuw veel properder is geworden.

Zalm in de Schelde

Maar het kan natuurlijk nog altijd beter. “Er zijn een aantal soorten die nog altijd niet aanwezig zijn, zoals de Europese steur, zalm, houting en elft. De laatste steur werd gevangen in 1948, en er zat toen ook nog zalm in de Schelde. Dat wil zeggen dat de waterkwaliteit dat toen toeliet, daarna was dat heel lange tijd niet het geval. Maar we hebben goede hoop: we hadden nooit gedacht dat de fint en de spiering nog zouden terugkeren, dus wie weet zit er binnenkort ook terug zalm in de Schelde”, aldus Jan Breine.