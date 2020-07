Digitaal gegevens achterlaten, dan een koffie drinken of een hapje eten: “Met de smartphone gaat het vrij goed” emz

25 juli 2020

22u17 6 Antwerpen Klanten van horecazaken moeten sinds zaterdag hun persoonlijke gegevens achterlaten alvorens ze kunnen bestellen. Bij brasserie The Bistro en koffiebar Caffènation in Antwerpen gebeurt de registratie met smartphone. “Het is heel duidelijk”, reageert Rudi Lemaire (56) uit Boechout op het terras van Caffènation op de Mechelsesteenweg.

Het is een noodzakelijke maatregel om de horeca toch te kunnen openhouden en tegelijkertijd het coronavirus in te dijken: de registratieplicht. Restaurants, brasseries en cafés moeten de contactgegevens van klanten verplicht noteren. In Antwerpen moeten die vier weken bijgehouden worden, elders slechts twee. Een andere uitzondering in de koekenstad is dat zowel inchecken als uitchecken nodig is.

Interactieve chat

Gegevens achterlaten kan met pen en papier, maar ook anders. Zo werkte onderneemster Els De Craecker (42) van ‘We Love Food’ met ‘Horeca check-in’ een digitaal aanmeldingssysteem uit. Wie de QR-code op het aanmeldingsformulier scant, komt terecht op een chatbot in de applicatie ‘Messenger’. “Op een interactieve manier worden een aantal vraagjes gesteld. Gegevens als e-mailadres of telefoonnummer verschijnen automatisch als Facebook die kent. Elke horecazaak met dit systeem heeft enkel toegang tot eigen data en kan die manueel aanvullen”, vertelt De Craecker.

Al 54 horecazaken maken gebruik van De Craeckers systeem. Zo ook brasserie ‘The Bistro’ van Gunther Dieltjens op de Wapper. “Het lijken veel stappen, maar in 30 seconden ben je aangemeld. Als je een beetje vertrouwd bent met een smartphone, gaat het heel vlot”, zegt hij. Wie niet overweg kan met een smartphone, kan nog steeds zijn gegevens op papier achterlaten. Het nadeel is dat dat opzettelijk fout ingevuld kan worden. Dat is bij het systeem van ‘horeca check-in’ moeilijker. “Het neemt automatisch je Facebooknaam”, vertelt De Craecker.

Een goed systeem of niet, toch is niet iedereen opgezet met de registratieplicht. “Er zijn toch al een aantal tafeltjes klanten vertrokken. Die wilden hun gegevens niet invullen.” Daar hebben Niels (32), Rutger (25), Odin (34) en Gary (28) uit Nederland minder moeite mee. “Bij ons hoeft registreren niet meer. Maar mij maakt het niet uit dat het hier moet. Ik snap waarom het nodig is.” Wat ze van het systeem via Messenger vinden? “Het ging vlot, al denken we dat schrijven sneller gaat dan met de smartphone”, reageren ze.

Flexibel systeem

Net als bij ‘The Bistro’ kan registreren bij Caffènation eveneens online via een QR-code. Niet met ‘horeca check-in’, wel met ‘Zaza Rocks’ van het Esoptra. Op één dag slaagde het datatechnologiebedrijf erin een systeem uit te werken. Wie de QR-code scant, komt uit op een lijst waar digitaal de gegevens ingevuld moeten worden.

Dat systeem is zeer flexibel, aangezien het zowel in Antwerpen voor Caffènation als in Gent voor onder meer Pain Quotidien gebruikt wordt. “Achter de QR-code in Antwerpen moet ook een tafelnummer en een uitcheckmogelijkheid zijn bijvoorbeeld. Maar het is makkelijk aan te passen en te verbeteren. Zo zijn we nog bezig om het uitchecken te vergemakkelijken. Nu moeten klanten daarbij opnieuw alle gegevens invullen”, verduidelijk Idris Abidi van Esoptra.

Een kleine moeite

Met een reden koos Rob Berghmans, oprichter en eigenaar van Caffènation, voor een Belgisch bedrijf om een systeem uit te werken. “We hadden het ook gratis kunnen laten ontwikkelen door Amerikaanse bedrijven. Maar dit zijn mensen van vlees en bloed die we kunnen vertrouwen. Ze werken volgens de lokale politieverordening en regels. Het moet ook veilig zijn”, zegt hij. “Dat is het ook. Door encryptie is het systeem voor hackers niet toegankelijk en wordt het veilig bewaard. Wanneer je de gegevens op pen en papier noteert, kan je het adres van de vorige klant eigenlijk nog zien”, vult Abidi aan.

En toch blijven de meeste mensen bij Caffènation volgens Berghmans hun gegevens op papier invullen. “Met de smartphone moet nog een gewoonte worden. Het is een nieuwe situatie voor iedereen”, zegt hij. Klant Rudi Lemaire (56) vond al wel de digitale weg. “Vrij goed ging dat.” Of hij het lastig vond zijn gegevens achter te laten? “Het is een kleine moeite”, besluit hij.