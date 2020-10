Digitaal defileren: Antwerp Fashion Weekend dit jaar met virtuele modeshow Annelin Marien

03 oktober 2020

11u12 1 Antwerpen Het Antwerp Fashion Weekend, dat al enkele jaren de Antwerpse modesector op de kaart zet tijdens een weekend vol modeshows, goodiebags en late night shoppings, moet het dit jaar iets anders aanpakken. Het concept werd dan ook in een nieuw, coronaproof jasje gestoken, met onder andere een digitale modeshow. “Annuleren was geen optie, winkels hebben net nú dat duwtje in de rug nodig.”

Het Antwerp Fashion Weekend, dat normaal gezien zo’n 100.000 shoppers trekt met live modeshows op de Meir, Nationalestraat en Kammenstraat, moest dit jaar creatief uit de hoek komen. Dat deden ze met een digitale modeshow: vijf professionele modellen presenteren de nieuwe collectie uit de deelnemende winkels op een catwalk zonder publiek in de Amuz. Het defilé werd dinsdag al opgenomen en kan bewonderd worden op een van de grote LED-schermen in de winkelstraten: op de Meir aan de Wapper, op het Neuzenplein en de Theodoor Van Rijswijckplaats, in de Nationalestraat en in de Kammenstraat aan Amuz.

Perspectief

“Zo hopen we shoppers weer in de stad te krijgen”, aldus Nico Volckeryck, regiodirecteur Groot-Antwerpen bij Neutraal Syndicaat Voor De Zelfstandigen. “De winkels hebben zeer zware klappen gehad: toen wij rondgingen om te vragen of ze wilden deelnemen aan Antwerp Fashion Weekend, kregen ze bijna de tranen in de ogen. We weten nog maar sinds drie weken dat dit weekend mocht doorgaan, maar we wilden het absoluut niet annuleren: handelaars hebben net nú dat duwtje in de rug nodig. Laat ons hopen dat we hen zo weer wat meer perspectief kunnen geven.”

(lees verder onder de foto)

Annie Jozie, sinds vorig jaar ook het gezicht van de campagne, is al jarenlang model voor Antwerp Fashion Weekend. Het is voor haar ook de eerste keer dat ze een digitale modeshow loopt. “Het lijkt wel wat op een fotoshoot, zo enkel met crew en zonder publiek”, zegt ze. “Het is wel jammer dat we niet live kunnen lopen, want een modeshow geeft je altijd wel wat adrenaline en je kan zo ook wat met het publiek spelen. Het voordeel is dan weer wel dat dit heel wat relaxter is: je hoeft je niet te haasten om iets anders aan te trekken, en als je iets fout doet, kan je het gewoon opnieuw proberen!” (lacht)

Via infoborden met QR-codes verspreid over de stad kunnen bezoekers daarbij alles te weten komen over de specifieke acties van deelnemende winkels: de QR-code stuurt hen rechtstreeks naar de website waar ze een overzicht krijgen van alle deelnemende winkels en een parcours met de verschillende belevingen.