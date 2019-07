Dieven stelen honderd blikjes frisdrank omdat kassa leeg is Jan Aelberts

09 juli 2019

19u17 0 Antwerpen Dieven hebben in een horecazaak in de Eglantierlaan meer dan honderd blikjes frisdrank gestolen toen ze merkten dat de kassa leeg was.

De zaak in de Eglantierlaan, vlak bij park Vogelzang, kreeg zondagnacht ongewenst bezoek. Er werd een raampje geforceerd langs waar één of meerdere inbrekers zichzelf toegang verschaften tot de zaak. Omdat de kassa leeg was, gingen ze aan de haal met meer dan honderd blikjes frisdrank. De politie onderzoekt de zaak.