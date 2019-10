Dieven rijden door rood voor ogen van politie Sander Bral

22 oktober 2019

15u11 0 Antwerpen Dieven gingen er maandag vandoor met een 100-tal koperen perskoppelingen in een appartementsgebouw in aanbouw in de Max Roosesstraat op het Kiel. Een getuige had twee verdachten opgemerkt die met twee bakken het gebouw waren uitgewandeld en kon de politie de nummerplaat van hun vluchtauto bezorgen.

Op hetzelfde moment merkte een patrouille een voertuig op dat op het kruispunt van de Jan Davidlei en de Hendriklei door het rood reed. Het voertuig werd aan de kant gezet, de twee inzittenden konden geen geldige documenten voorleggen voor hun wagen, waarop besloten werd het voertuig te laten takelen. De twee inzittenden mochten beschikken en namen wat spullen mee uit de koffer van hun voertuig.

Kort nadien hoorde het wijkteam dat de bestuurder en passagier van het voertuig dat ze zopas hadden getakeld, mogelijk betrokken waren bij de inbraak in de Max Roossesstraat. De buit was niet meer aanwezig in het voertuig, maar de inspecteurs van het wijkteam besloten om nazicht te doen in de omgeving van de Hendriklei en merkten de twee inzittenden van het voertuig op aan de tramhalte Jan Van de Wouwer.

Toen ze de politie opmerkten, maakten ze zich uit de voeten en lieten ze twee plastic zakken achter. Eén van de twee mannen kon gevat worden en in de zakken werden de gestolen perskoppelingen aangetroffen. De zakken hadden de mannen kort voordien gekocht bij een slagerij in de straat. De gevatte man, een Roemeen van 52 jaar, bleek goed gekend bij de politie en verblijft illegaal in ons land. Dankzij de eerdere verkeersinbreuk was ook zijn kompaan geïdentificeerd, deze wordt opgespoord. De gestolen koppelingen konden aan de slachtoffers worden teruggegeven.