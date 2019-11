Dieven dringen brandweerpost binnen en stelen levensreddend materiaal: “Toezicht in alle kazernes verhoogd” Sander Bral

16 november 2019

11u31 198 Antwerpen De schaamte voorbij. Onbekenden drongen in de nacht van vrijdag op zaterdag de Post Linkeroever van brandweerzone Antwerpen binnen en stalen technisch materiaal om onder andere slachtoffers van ongevallen uit hun wagen te bevrijden. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. “Onze dienstverlening komt niet in het gedrang”, benadrukt de brandweer.

Rond half zes zaterdagochtend werd de brandweerploeg Post Linkeroever opgeroepen voor controle van een brandgeur. Toen de brandweer wilde uitrukken, stelde ze vast dat de kasten van de brandweerwagen open stonden en er materiaal ontbrak. Het werd al snel duidelijk dat er ingebroken was.

Professionals

“Het sporenonderzoek is nog bezig, we kunnen dus nog geen volledige inventaris opstellen van de verdwenen spullen”, zegt brandweerwoordvoerder Jasmien O. “Op het eerste zicht gaat het voornamelijk om technisch materiaal om autowrakken open te knippen of deuren te openen. Wel is het duidelijk dat de daders professioneel te werk gingen en een gericht doel voor ogen hadden. De camerabeelden zijn aan de politie overhandigd. Alarmsystemen zijn er nog niet op de Post Linkeroever, die zijn wel voorzien bij de renovatie van het gebouw.”

Kostbare tijd

De interventies van zaterdagochtend konden gewoon doorgaan. De Post Centrum stuurde een ploeg om de brandgeur te controleren, het ging om een vals alarm. “Gelukkig zijn voor dit type interventies enkele extra seconden meestal niet van levensbelang, maar het had ook om een dringende oproep kunnen gaan”, benadrukt O. “In dat geval had er door de diefstal zeer kostbare tijd verloren gegaan.”

“De dienstverlening op Linkeroever kwam niet in het gedrang. Er werd meteen een autopomp en reservemateriaal aangestuurd vanuit de hoofdkazerne op de Noorderlaan. We hebben standaard reservewagens voor onvoorziene omstandigheden zoals een ongeval met een dienstvoertuig of zoals in dit geval diefstal.”

Grote impact

“Wij veroordelen deze inbraak scherp”, reageert zonecommandant Bert Brugghemans. “Ons materiaal is niet zomaar een buit zoals een ander. Het dient om mensen te helpen die in nood zijn. Daarmee aan de haal gaan, heeft dus een grote impact. We hebben dan ook onmiddellijk klacht ingediend bij de politie en zullen intensief meewerken aan het onderzoek om de daders te vatten.”

In tussentijd verhoogt Brandweer Zone Antwerpen de waakzaamheid in alle acht kazernes die permanent bemand zijn door beroepspersoneel. “We hebben ook de andere brandweerzones opgeroepen om hun toezicht meteen te verscherpen.”