Dieven die kledij H&M op rommelmarkt doorverkochten, moeten winkel 50.000 euro betalen BJS

21 januari 2020

10u17 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Natalija U. (39) veroordeeld tot twee jaar cel en 800 euro boete omdat ze op grote schaal gestolen kledij van H&M verkocht had op rommelmarkten. Haar partner Ahmed S., die haar daarbij hielp, kreeg één jaar cel en eveneens 800 euro boete. De beklaagden moeten H&M 50.000 euro schadevergoeding betalen.

De heling in gestolen kledij kwam aan het licht nadat Natalija U. in februari 2018 betrapt werd op de diefstal van een fiets in Boechout. Ze laadde hem in haar bestelwagen, waarin bij controle door de politie nog twee fietsen werden aangetroffen.

Bij een huiszoeking in haar woning werden sloten en anderen fietsattributen gevonden. De vrouw bleek ook drie garageboxen te huren. Volgens buren werden er wekelijks tien tot vijftien fietsen in en uit gehaald. Toen de politie de boxen onderzocht, trof ze ook elektrische apparaten en een grote hoeveelheid kledij van H&M aan, waar de labels nog aanhingen.

Nieuwe collecties

Volgens de kledingketen ging het om kledij van nieuwe collecties, die nog niet in de winkel hing, en van oudere collecties, die teruggingen tot 2013. H&M vermoedde dat de kledij uit distributiecentra of tijdens het transport gestolen werd.

Natalija U. en haar partner Ahmed S. verklaarden dat ze palletten met kledij gekocht hadden van twee Bulgaren in Brussel. Ook de elektrische apparaten hadden ze gekocht met de bedoeling om verder te verkopen. Ze beweerden niet te weten dat de goederen gestolen waren.

Sint-Jansplein

Enkele maanden later werd de vrouw betrapt toen ze gestolen kledij van H&M aan het verkopen was op de rommelmarkt op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Ahmed S. probeerde nog snel een handtas met daarin 1.248 euro weg te moffelen. Ze beweerden dat de kledij van twee Bulgaren was, die een kraam naast dat van hen hadden. Tussen september en oktober 2018 werd Natalija U. nog eens betrapt op vier fietsdiefstallen aan het station van Essen.

De rechtbank vond alle feiten bewezen. Dat de beklaagden niet zouden geweten hebben dat de kledij en elektrische apparaten een illegale herkomst hadden, geloofden de rechters niet. Hun twee wagens en de in beslag genomen 1.248 euro werden verbeurd verklaard.