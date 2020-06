Dievegge steelt voor vijfhonderd euro aan parfum Sander Bral

30 juni 2020

11u28 0

De inspecteurs van het wijkondersteuningsteam dat op zoek gaat naar winkeldieven in de Antwerpse binnenstad, kregen maandagnamiddag een vrouw in de gaten die in een grootwarenhuis op de Meir verdacht gedrag vertoonde. Ze werd discreet in het oog gehouden en de politie kon vaststellen hoe ze de verpakkingen van enkele flessen parfum scheurde en met de flesjes zonder te betalen de kassa passeerde.

De dame werd onderschept en gearresteerd. Ze besliste de gestolen flesjes, ter waarde van bijna vijfhonderd euro, alsnog te betalen. Er werd uiteraard ook een pv tegen haar opgemaakt.