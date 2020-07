Dierentuinfans beslissen in poll: gorillababy heet Vizazi PhT

14 juli 2020

11u54 1 Antwerpen Dat het een ‘meisje’ was, wisten we sinds vorige week. Maar nu heeft de Dat het een ‘meisje’ was, wisten we sinds vorige week. Maar nu heeft de gorillababy in de Antwerpse ZOO ook een naam: Vizazi. Liefst 5.867 mensen maakten in een poll een keuze tussen Vizazi, Virunga en Vunga. Vizazi kreeg 44 procent van de stemmen.

Vizazi werd drie weken geleden geboren. Ze is het jong van zilverrug Matadi, moeder is Mambele. Verzorgster Melanie is blij met de naam. “Er zit een mooie verwijzing in verstopt naar haar grootmoeder Zazie. Vizazi betekent ‘generaties’ in het Swahili.”

Vizazi is de halfzus van Thandie die in november 2018 ter wereld kwam. Haar moeder is Mayani. Het moest een naam met een V zijn. De verzorgers kiezen altijd voor namen uit het taalgebied of de regio waar de diersoort in de natuur leeft. Maar de fans van de dierentuin hebben het laatste woord.

